Росія: в Бєлгородській області люди залишились без світла та води через «обстріл»

У місті Шебекіно Бєлгородської області РФ було пошкоджено лінії електропередачі, повідомив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков в телеграмі 27 листопада.

«Унаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно постраждалих і руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередачі: на території міста частково відсутня електроенергія і водопостачання», – написав Гладков.

За його словами, енергетики вже приступили до переключення абонентів на резервні лінії, а також перезапускають насосні станції водопостачання.

13 жовтня у російському Бєлгороді працювали системи протиповітряної оборони. Телеграм-канали публікували фото та відео багатоповерхового житлового будинку. Ймовірно, він постраждав від потрапляння уламків або збитого літального апарату.

Від початку повномасштабної війни в Бєлгороді кілька разів відбувалися вибухи. Через один із них загинули кілька людей. Місцева влада регулярно звинувачує в обстрілах українську сторону, Київ ці звинувачення не коментує.

З району Бєлгорода російські війська, як стверджує українська влада, запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.