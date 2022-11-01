Росія: губернатор Бєлгородської області заявив про обстріл села на кордоні з Україною

Село Козинка в Бєлгородській області Росії, що розташоване на кордоні з Україною, потрапило під обстріл, заявив губернатор регіону В’ячеслав Гладков. За його словами, обстріл нібито вели Збройні сили України. Українська сторона повідомлення не коментувала.

«Внаслідок влучання снарядів на території фермерського господарства горить їдальня. Також пошкоджено кілька ангарів та легковий автомобіль», – написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

За його даними, є один постраждалий, який має поранення легкого ступеня. Губернатор заявив, що на місці працюють оперативні й аварійні служби.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну бєлгородський губернатор, разом із керівниками інших прикордонних регіонів РФ, неодноразово заявляв про обстріл російської території. Українська сторона не підтверджувала своєї причетності до ударів.