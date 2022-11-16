Кувалда і «ескадрони смерті»: що каже про внутрішню ситуацію у Росії відео зі стратою «вагнерівця»

Відео ймовірної страти звільненого за обміном Україною росіянина Євгена Нужина, яке вечері 12 листопада опублікував наближений до «ПВК Вагнера» телеграм-канал, продемонструвало загострення внутрішніх проблем Росії. Так вважають аналітики, яких опитав «Голос Америки». То на що вказує це відео?

Колишній вʼязень і найманець так званої приватної військової компанії «ПВК Вагнера» Євген Нужин, був звільнений Україною під час «пакетного» обміну полоненими з Росією, повідомив російському телеканалу «Дождь» радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк . Нужин мав можливість відмовитися, наголосив Подоляк.

. Нужин мав можливість відмовитися, наголосив Подоляк. Ув'язнений Нужин відбував покарання у Рязанській області, де був завербований до «ПВК Вагнера» для участі у війні проти України. У вересні він здався в український полон і заявляв в інтервʼю, що одразу хотів зробити це, щоб воювати на боці України, де, як він стверджував, у нього живуть родичі. Ще 1 листопада він надсилав родичам відео із полону.

Увечері 12 листопада близький до «ПВК Вагнера» телеграм-канал опублікував відео ймовірно жорстокого вбивства Нужина, назвавши те, що відбувається «покаранням зрадника». Перед смертю чоловік каже, що «прокинувся» у підвалі, де йому повідомили, що його «судитимуть».

Російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», який раніше визнав, що фінансує «ПВК Вагнера» і самостійно вербує до її лав російських ув'язнених, назвав відео «прекрасною режисерською роботою», а ймовірних убивць – «недобрими, але справедливими» людьми. «Собаці – собача смерть», – написав Пригожин.

Те, як у Росії відреагували на це відео, вказує на загострення проблем не лише у вищих ешелонах влади, а й для всього російського суспільства, вважають аналітики.

Через деякий час після того, як речнику президента Росії Путіна Дмитру Пєскову довелося відповідати на запитання щодо відео ймовірної страти «вагнерівця», і він відмовився від коментарів, заявивши, що «це не наша справа», Євген Пригожин повідомив, що все ж звернувся до Генпрокуратури Росії. Мовляв, він просить провести перевірку для встановлення факту та обставини вбивства найманця із «ПВК Вагнера» Євгена Нужина, завербованого раніше в колонії та відправленого на війну в Україну.

Ні Слідчий комітет Росії, ні Генпрокуратура наразі ще не зробили жодних заяв щодо поширеного відео.

«У кого кувалда, той і правий»

Коментар прес-секретаря Путіна показує, що право в Росії вже не діє взагалі, сказав в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» член Московської Гельсінської групи, юрист Ілля Шаблінський.

Це, що правосуддя немає тоді, коли воно непотрібне Кремлю, засвідчило отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального, яке відбулося «практично у всіх на очах».

«Тоді навіть кримінальної справи порушено не було, – нагадав він. – Зараз позиція, по суті, така сама реакція: «це не наша справа». Держава неправова, іншої реакції тут і не можна очікувати. Таке ставлення до злочинів – запрошення до подальших вбивств».

14 листопада Євросоюз запровадив чергові санкції щодо росіян звинувачених у причетності до отруєння Олексія Навального, цього разу справа торкнулася 8-ми високопосадовців ФСБ та експертів з хімічної зброї.

Зрозуміло, що в цьому випадку ця розправа (ймовірна страта Нужина) – це «спосіб залякування тих, хто насильно чи обманом відправлений воювати в Україну, щоб у них і думки не виникало здаватися у полон», вважає Ілля Шаблінський.

Розпочата Кремлем війна проти України, констатує правозахисник, остаточно зруйнувала всю систему моральних норм в Росії.

Нам показують, що вбивати можна скільки завгодно, будь-кого і якими завгодно способами,

«Добре відомо про сотні вбитих (російськими військовими) мирних громадян України в Бучі, Ірпені та інших місцях, – додав він. З боку Кремля ніякої реакції на це не було, крім заперечення очевидного. Тим самим нам показують, що вбивати можна скільки завгодно, будь-кого і якими завгодно способами, якщо це на користь правлячої верхівки. Я, до речі, не дуже здивуюсь, що пізніше Пєсков чи інший представник владного угруповання скаже, що це була не страта, а самогубство. Подібні приклади, на жаль, у російській практиці вже є».

Правозахисник також висловив побоювання, що пропаганда та ескалація насильства призведуть до створення в країні структур на кшталт «ескадронів смерті».

Члени таких структур будуть бити, та й убиватимуть

«Члени таких структур будуть бити, та й убиватимуть тих, кого вважатимуть ворогами. Списки для цього вже давно складені.

Причому, чим гіршою буде ситуація на фронтах, тим більша ймовірність здійснення такого сценарію (у Росії). І тоді країна заживе за принципом, у кого кувалда, той і правий».

Кремль віддав право на насилля Пригожину і злочинцям?

Влада не змогла дати чіткий коментар щодо цього відео, оскільки взагалі діяльність «ЧВК Вагнера» та Пригожина перебувають поза правовим полем, вважає директор Центру Сахарова Сергій Лукашевський. За російським законодавством, приватні військові компанії заборонені, а найманство є кримінальним злочином, уточнив співрозмовник «Голосу Америки».

Путін використовує ці структури як свій важливий і потрібний інструмент

«Не зрозуміло, і на яких правових підставах Пригожин вербує ув'язнених у колоніях, – продовжив він. – Не дивно, що подібна ситуація неминуче призводить до скоєння злочинів.

Зрозуміло, з правової точки зору треба розформувати всі найманські структури, а їх організаторів, насамперед Пригожина віддати під суд. Але зрозуміло, що Путін використовує ці структури як свій важливий і потрібний інструмент».

Таким чином, по суті відбувається розмивання державної монополії на насильство, що неприпустимо, наголошує Сергій Лукашевський.

За його словами, будь-яка дієздатна держава, навіть недемократична, будується на тому, що монополія на насильство цілком належить державі.

Насильство виплескується за будь-які рамки

«У ситуації, коли дозволяється існування незаконних збройних формувань, які не підпорядковуються взагалі жодним правовим нормам, навіть із поправкою на прийнятне і поширене у Росії свавілля, насильство виплескується за будь-які рамки. І воно вже проявляється у вигляді мародерства та використання загороджувальних загонів при діях «ПВК Вагнера» в Україні. У результаті це призведе до зростання насилля всередині Росії».

Своїми невиразними коментарями чи відсутністю таких щодо відео із ймовірною стратою, Кремль мимоволі визнає своє заступництво над злочинними структурами, зауважив правозахисник.

Така позиція російської влади, на думку Сергія Лукашевського, сприймається Пригожіним та його підручними як «благословіння і далі діяти в тому ж дусі».

«Російські збройні формування і раніше діяли, по суті, в режимі «ескадронів смерті», коли на Північному Кавказі (під час Чеченської війни) викрадали людей, а потім їх знаходили мертвими, те саме зараз відбувається на території України. Зараз, на жаль, у Росії вже є подібні озброєні групи, якими невідомо хто управляє. Вони можуть стати виконавцями чиєїсь злої волі і убивств», – підсумовує директор центру Сахарова.