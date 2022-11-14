ЄС запровадив санкції проти росіян у справі щодо отруєння Навального

Євросоюз запровадив санкції проти низки осіб, які можуть бути причетні до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Санкції стосуються високопоставлених співробітників ФСБ та експертів із хімічної зброї.

До списку потрапили такі імена: Олексій Олександров (Фролов), Володимир Паняєв (Алєксєєв), Іван Осипов (Спірідонов), Костянтин Кудрявцев (Соколов), Станіслав Макшаков, Володимир Богданов, Кирило Васильєв та Артур Жиров.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня 2020 року. Політику стало зле на борту літака Томськ – Москва. Близько трьох тижнів Навальний провів у комі.

У Німеччині, куди його доставили на лікування, в його організмі виявили сліди отруйної речовини з групи «Новічок».

Група Bellingcat і низка ЗМІ в ході розслідування дійшли висновку, що до отруєння причетна група співробітників ФСБ. Російська влада заперечує сам факт отруєння, стверджуючи при цьому, що якщо воно все ж таки було, то до нього могли бути причетні спецслужби Заходу або соратники опозиціонера.

Навальний проходив лікування та реабілітацію у Берліні, а у січні 2021 року повернувся до Росії. Його одразу затримали, а потім заарештували. Суд відправив його до колонії у старій кримінальній справі. Суддя вирішив, що Навальний, перебуваючи у Німеччині на лікуванні, порушив правила відбування умовного покарання.

У старій кримінальній справі політика відправили до колонії загального режиму, а потім перевели до колонії суворого режиму, засудивши до 9 років позбавлення волі у справі про шахрайство з пожертвуваннями прихильників. Навальний вважає всі ці справи політичними, із такою оцінкою згодні правозахисні організації.

Після арешту політика в Росії почали масово переслідувати його прибічників. Проти них порушено сотні кримінальних справ. Майже всі організації та проєкти, створені Навальним за час його політичної кар’єри, визнані російською владою «екстремістськими організаціями», зокрема Фонд боротьби з корупцією, який займався розслідуванням корупційних схем у найвищих органах російської влади.