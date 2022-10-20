Росія: проти Навального відкрили нову справу

У Росії проти опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в колонії, відкрили нову кримінальну справу. Повідомлення про це опубліковано від імені Навального на його сторінках у соцмережах.

За повідомленням, справа порушена за звинуваченнями у тому, що Навальний «пропагував тероризм, закликав до нього, публічно закликав до екстремізму, фінансував екстремістську діяльність, реабілітував нацизм». Слідство вважає екстремістськими, зокрема матеріали Youtube-каналу «Популярна політика», який ведуть соратники Навального.

«Я – геній злочинного світу. Професор Моріарті нервово курить осторонь. Ви всі думали, що я два роки в ізоляції, у в’язниці, а я, виявляється, активно вчиняю злочини», – йдеться у поширеному в соцмережах тексті.

Олексій Навальний посилається на офіційне повідомлення Слідчого комітету Росії, в якому фігурують й імена його соратників, наприклад, Леоніда Волкова, Лілії Чанишевої. «Адвокати порахували, що з урахуванням термінів за цими статтями за сукупністю тут років на 30», – написав політик.

У лютому минулого року Олексія Навального визнали винним у наклепі на ветерана війни Ігната Артеменка. З урахуванням заміни опозиціонерові умовного терміну на реальний у справі «Ів Роше» йому було призначено три з половиною роки колонії.

22 березня Лефортовський суд Москви засудив Навального у справі про шахрайство з пожертвами на роботу Фонду боротьби з корупцією та неповагу до суду до дев’яти років колонії суворого режиму. Дними Другий касаційний суд загальної юрисдикції відхилив скаргу на цей вирок.

31 травня Навальний повідомив, що йому висунули звинувачення у кримінальній справі про екстремізм.

Із середини серпня цього року Олексій Навальний регулярно повідомляє, що його поміщають до штрафного ізолятора. 11 жовтня він написав, що його відправили до ШІЗО вшосте за два місяці.

Кримінальне переслідування Навальний і його соратники називають політично вмотивованим.