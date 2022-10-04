«Позиції путінського режиму ослабли». Команда Навального відновлює роботу штабів

Команда російського опозиційного політика Олексія Навального оголосила про поновлення роботи штабів його прихильників у Росії.

Мережа штабів була визнана російським Верховним судом «екстремістською організацією», багато співробітників емігрували через кримінальне переслідування.

Однак, соратники опозиціонера вважають, що після семи місяців війни Росії проти України «позиції путінського режиму ослабли», передає видання «Сирена», створене командою Навального.

Охочим приєднатися до команди пропонують заповнити анкету, в якій потрібно вказати, у якому регіоні перебуває новий потенційний співробітник і чим він планує займатися. Їм обіцяють анонімність.

Соратник Навального Іван Жданов заявив, що нова мережа буде схожа на «партизанське підпілля», штаб Навального, як стверджується, «величезну увагу приділяє безпеці».

За словами іншого соратника російського опозиціонера, Леоніда Волкова, колишні співробітники штабів не матимуть відношення до нових організацій, якщо самі цього не захочуть. Він також закликав виходити на зв’язок координаторів уже чинних антивоєнних ініціатив.

Проти Волкова і Жданова в Росії відкриті кримінальні справи, вони перебувають за кордоном. Сам Навальний відбуває термін у колонії суворого режиму у Володимирській області Росії.

Співпраця зі штабами може розцінюватися російським законодавством як «участь в екстремістській організації», за це передбачено покарання у вигляді тривалого позбавлення волі.