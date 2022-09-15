РФ: в’язням колонії заборонили дивитися на Навального. Були повідомлення, що він помітно схуд

Засудженим у виправній колонії №6 Володимирської області РФ, де відбуває тривалий термін ув’язнення Олексій Навальний, заборонили дивитися на опозиціонера, повідомляє «Популярна політика» з посиланням на родичів ув’язнених.

За їхніми словами, коли конвоїри ведуть Навального, по колонії лунає три дзвінки – вони є сигналом для ув’язнених, під час яких вони повинні або відвернутися до стіни, або відійти від вікон. З чим пов’язане таке встановлення адміністрації колонії, не уточнюється.

Останнє фото Навального з колонії було опубліковане 2 вересня, коли він виступав по відеозв’язку перед судом. Багато хто звернув увагу на виснажений вигляд політика – зокрема, він помітно схуд.

З середини серпня адміністрація російської колонії чотири рази відправляла Олексія Навального до штрафного ізолятора – маленьку бетонну одиночну камеру без зручностей. Щоразу це відбувалося з формальних приводів: наприклад, за розстебнутий верхній ґудзик тюремної роби Навального або за те, що під час конвоювання він вчасно не склав руки за спиною.

Опозиціонер вважає, що тиск на нього чиниться у зв’язку з тим, що він продовжує політичну діяльність навіть за умов суворого ув’язнення.