Навального у Росії засудили до 9 років колонії суворого режиму

Лефортовський суд Москви на виїзному засіданні у вівторок засудив засновника «Фонду боротьби з корупцією», опозиціонера Олексія Навального до дев’яти років колонії суворого режиму.

Політика визнали винним у шахрайстві з пожертвуваннями на роботу ФБК та неповагу до суду. Він і його прихильники впевнені, що справа має винятково політичний характер.

Навальний прокоментував вирок у твітері цитатою із серіалу «Прослуховування»: «ви живете лише двома днями – днем, коли ви входите до в’язниці, і днем, коли виходите».

Виїзне засідання проводилося у виправній колонії у місті Покров Володимирської області, де політик відбуває покарання у попередній кримінальній справі. Суд визнав шахрайством збір пожертвувань на рахунки фонду та на особисті рахунки соратників Навального. Згідно з вироком, гроші витрачалися на особисті цілі. Захист політика це відкидає.

Справу за звинуваченням у образі судді відкрили у травні. Згідно з вироком, Навальний образив мирову суддю Віру Акімову.

Вирок 22 березня, ймовірно, не буде повністю доданий до терміну, який політик уже відбуває в колонії. Проте точний термін ув’язнення, який на нього чекає, ще не названо. Винесений вирок передбачає, що політика переведуть в іншу колонію – там, де він сидить зараз, режим загальний, а не суворий. Крім того, колонія призначена для ув’язнених, які відбувають перше ув’язнення.