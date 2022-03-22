Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія: суд визнав Навального винним у шахрайстві

Олексій Навальний на виїзному засіданні суду у виправній колонії (архівне фото)

Російський суд визнав опозиційного політика Олексія Навального винним за звинуваченнями в розтраті, що потенційно може збільшити термін його ув’язнення, який він уже відбуває, на понад 10 років.

Суддя Маргарита Котова почала читати вирок 22 березня на виїзному засіданні у виправній колонії міста Покров Володимирської області Росії.

Вона ще не оголосила вирок. Прокуратура просила 13 років позбавлення волі.

Навальний заперечує звинувачення, заявляючи, що вони політично мотивовані. Захист вимагав виправдати Навального.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG