Росія: суд визнав Навального винним у шахрайстві

Російський суд визнав опозиційного політика Олексія Навального винним за звинуваченнями в розтраті, що потенційно може збільшити термін його ув’язнення, який він уже відбуває, на понад 10 років.

Суддя Маргарита Котова почала читати вирок 22 березня на виїзному засіданні у виправній колонії міста Покров Володимирської області Росії.

Вона ще не оголосила вирок. Прокуратура просила 13 років позбавлення волі.

Навальний заперечує звинувачення, заявляючи, що вони політично мотивовані. Захист вимагав виправдати Навального.