Росія: суд визнав Навального винним у шахрайстві

Російський суд визнав опозиційного політика Олексія Навального винним за звинуваченнями в розтраті, що потенційно може збільшити термін його ув’язнення, який він уже відбуває, на понад 10 років.
Суддя Маргарита Котова почала читати вирок 22 березня на виїзному засіданні у виправній колонії міста Покров Володимирської області Росії.
Вона ще не оголосила вирок. Прокуратура просила 13 років позбавлення волі.
Навальний заперечує звинувачення, заявляючи, що вони політично мотивовані. Захист вимагав виправдати Навального.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ