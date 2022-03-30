У Росії Верховний суд відмовив Навальному у перегляді вироку в справі «Ів Роше»

Верховний суд РФ відмовив у розгляді касаційної скарги опозиційного політика Олексія Навального на рішення про заміну умовного терміну на реальний у так званій «справі «Ів Роше». Про це 30 березня повідомила агенція «Интерфакс» із посиланням на пресслужбу суду.

Таке ж рішення Верховний суд ухвалив за скаргою на рішення про поміщення опозиціонера у СІЗО після його повернення з Німеччини в січні 2021 року.

У 2014 році Олексія Навального та його брата Олега визнали винними у шахрайстві та легалізації злочинних коштів: за версією слідства, вони переконали компанію «Ів Роше» укласти невигідний контракт. Олексій Навальний отримав 3,5 року умовно, Олег Навальний – 3,5 року реального терміну. Брати заперечували провину, називаючи справу політично мотивованою. У 2017 році ЄСПЛ визнав вирок несправедливим; уряд РФ виплатив Навальному компенсацію, проте сам вирок скасований не був.

У січні 2021 року Навальний повернувся до Росії з Німеччини після лікування від отруєння хімічною речовиною «Новачок». Його затримали в аеропорту Шереметьєво, а наступного дня помістили до СІЗО. Незабаром Симоновський суд Москви за клопотанням Федеральної служби виконання покарань замінив політику умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Рішення мотивувалося порушенням відбування умовного терміну.

Політика відправили до виправної колонії №2 у місті Покрові. Там відбувся новий процес над Навальним за звинуваченням у шахрайстві з пожертвами та образою суду. 22 березня опозиціонера засудили до девʼяти років колонії суворого режиму. Також щодо Навального розслідуються кримінальні справи про створення екстремістського співтовариства та створення організації, яка посягає на особистість та права громадян.