Вагнерівець, відео «страти» якого стало публічним, був офіційно обміняний – Подоляк

Колишній вʼязень і найманець так званої «приватної військової компанії Вагнера» Євген Нужин, нібито жорстоко вбитий за «зраду», добровільно погодився повернутися до Росії в рамках обміну полоненими. Про це 15 листопада в ефірі телеканалу «Дождь» заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Нужин пройшов через офіційну процедуру обміну військовополоненими. «Ми маємо дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І це буде у нас зафіксовано», — пояснив Подоляк.

Радник також повідомив, що Нужина обміняли у форматі «пакет на пакет», у результаті якого Україна повернула 47 військовослужбовців, Росія — «якесь число» своїх.

На думку Подоляка, засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин міг влаштувати показову страту з пропагандистською метою.

Увʼязнений Євген Нужин відбував покарання в Рязанській області та був завербований «ПВК Вагнера» для участі у війні в Україні. У вересні він здався в полон. В інтервʼю українським ЗМІ Нужин заявляв, що одразу планував здатися, щоби воювати на боці України.

Увечері 12 листопада близький до «ПВК Вагнера» телеграм-канал опублікував відео, на якому зображене імовірне жорстоке вбивство Нужина, назвавши те, що відбувається «покаранням зрадника». Пригожин назвав відео «прекрасною режисерською роботою».

Згодом він став заперечувати причетність до зображеного членів «ПВК Вагнера». На думку наближеного до президента Росії Володимира Путіна бізнесмена, до викрадення та вбивства Нужина можуть бути причетними спецслужби США.

Правоохоронні органи Росії ведуть перевірку ролика із імовірним убивством Євгена Нужина, заявляла уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова.