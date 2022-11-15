У Росії після розголосу розпочали перевірку відео з імовірним жорстоким убивством «вагнерівця»

У Росії правоохоронні органи розпочали перевірку ролика з імовірним убивством членами так званої «приватної військової компанії Вагнера» колишнього вʼязня Євгена Нужина, завербованого на війну в Україні. Про це 15 листопада повідомляє агенція РБК з посиланням на уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову.

«Будь-яка жорстокість та протиправність вимагає втручання держави, і я знаю, що сьогодні слідчі органи займаються перевіркою цих фактів, встановленням справжнього стану справ, щоб визначити, чи справжні вони і хто винен у цих подіях», – сказала омбудсмен.

Офіційного підтвердження того, що Нужин мертвий, ще не було.

12 листопада в телеграм-каналах, повʼязаних з «ПВК Вагнера», було опубліковане відео, на якому кувалдою на смерть забивають колишнього російського вʼязня Євгена Нужина. Він був завербований для участі у війні, але згодом нібито добровільно здався в полон українським військам і заявив про бажання воювати на їхньому боці. Коментуючи запис, один із засновників та спонсорів «ПВК Вагнера», близький до Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин заявив, що Нужин «зустрівся з недобрими, але справедливими людьми» та додав, що «собаці – собача смерть».

Однак згодом, коли запитання про ролик постали перед Кремлем, сам Пригожин попросив Генпрокуратуру перевірити версію про причетність до загибелі колишнього вʼязня американських спецслужб. Пригожин стверджує, що на відеозаписі, опублікованому в мережі, зовсім не чути російської обсценної лексики, «властивої для подібних роликів», камуфляжна розмальовка форми, в яку були одягнені учасники відео, відповідає розробці американської компанії, а колір цегли не відповідає тому, який використовують у Росії.

14 листопада члени Ради з прав людини при президентові Росії звернулися до голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна з проханням перевірити відео з убивством Нужина.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи вбивство Нужина, заявив, що у Кремлі не знають, «наскільки це відповідає дійсності». «Це не наша справа», – додав Пєсков.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний збройний підрозділ, який не перебуває на балансі військових відомств та в реєстрі юридичних осіб, проте бійці цього угруповання беруть участь у війні в Україні. Одним із засновників та спонсорів компанії є близький до Володимира Путіна петербурзький бізнесмен Євген Пригожин. Навесні, після кількох поразок російської армії на території України Пригожин став вербувати до лав «ПВК Вагнера» російських вʼязнів і відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати та здаватись у полон. Тим, хто за півроку залишаться живими, обіцяють помилування. Таким чином у ПВК завербували, за різними даними, від 10 до 20 тисяч увʼязнених.