МЗС закликає країни Африки вимагати від Росії не відправляти африканців на війну в Україну

У Міністерстві закордонних справ закликали країни Африки вимагати від Росії припинити відправляти африканців на війну в Україну.

«Путін відправляє африканських громадян, ув’язнених в Росії, на війну в Україні. Загинув колишній студент із Замбії. Закликаємо Африканський союз та всі африканські держави вимагати від Росії припинити примушувати їхніх громадян воювати. Африканці не мають вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна», – зазначив у твітері речник МЗС України Олег Ніколенко.

Напередодні МЗС Замбії, країни у Південній Африці, попросило російську владу пояснити, яким чином засуджений у Росії громадянин Замбії опинився на війні в Україні, де згодом загинув.

Повідомляється, що загиблий – 23-річний студент Лемехані Натан Ньіренда вивчав проєктування ядерних установок у Московському інженерно-фізичному інституті. У квітні 2020 року його засудили до дев’яти з половиною років позбавлення волі у Росії.

«У зв’язку з цим вкрай сумним розвитком подій уряд Замбії вимагає від російської влади терміново надати інформацію про обставини, за яких замбійський громадянин, який відбував тюремний термін у Москві, міг бути завербований на війну в Україні і після цього загинув», – йдеться у заяві очільника МЗС Замбії Стенлі Какубо.

За його даними, тіло громадянина Замбії перебуває в Ростові-на-Дону і незабаром буде відправлене на батьківщину.

Вербуванням ув’язнених, за даними ЗМІ, у Росії з літа займається «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, а з вересня – і Міністерство оборони Росії. Засудженим обіцяють помилування та грошові виплати.

На початку листопада президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє мобілізувати на війну проти України осіб із незнятою або непогашеною судимістю за тяжкі злочини.