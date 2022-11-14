У Путіна прокоментували відео «позасудової страти вагнерівця»: «це не наша справа»

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відмовляється коментувати відеокадри, на яких зображене імовірне вбивство колишнього російського вʼязня Євгена Нужина. Раніше відеозапис поширили близькі до так званої «приватної військової компанії Вагнера» телеграм-канали.

«Ні, ми не маємо жодного коментаря. Ми не знаємо, що це, наскільки це відповідає дійсності. Це не наша справа», - сказав Пєсков.

Ув'язнений Євген Нужин відбував покарання у Рязанській області та був завербований до «ПВК Вагнера» для участі у війні проти України. У вересні він здався в український полон і заявляв в інтервʼю, що одразу хотів зробити це, щоб воювати на боці України, де, як він стверджував, у нього живуть родичі. Ще 1 листопада він надсилав родичам відео із полону.

Увечері 12 листопада близький до «ПВК Вагнера» телеграм-канал опублікував відео жорстокого вбивства Нужина, назвавши те, що відбувається «покаранням зрадника». Перед смертю чоловік каже, що «прокинувся» у підвалі, де йому повідомили, що його «судитимуть». Російський бізнесмен Євген Пригожин, який раніше визнав причетність до функціонування «ПВК Вагнера», назвав відео «прекрасною режисерською роботою».

Нужин не був військовослужбовцем російської армії, його завербували саме до структури Пригожина. Російськими законами існування приватних військових підприємств не передбачене, а Кримінальний кодекс РФ містить статтю про найманство.

Монополія на легітимне застосування насилля є ключовою концепцією сучасного публічного права. Згідно з концепцією німецького соціолога Макса Вебера, така монополія не означає, що лише уряд може використовувати фізичну силу, але що держава є єдиним джерелом легітимації для будь-якого фізичного примусу або примусового рішення. Наприклад, закон може дозволяти індивідам застосовувати силу для захисту себе або своєї власності, але це право має бути установлене державною владою.