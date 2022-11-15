Росія: родичі в’язнів розповіли про насильне вербування у «ПВК Вагнера»

Родичі ув’язнених колонії №37 у селищі Яя Кемеровської області Росії заявляють, що засуджених насильно змушують підписувати угоди із «ПВК Вагнера» про відправку на війну з Україною. Про це повідомляє «Тайга.інфо» із посиланням на анонімне звернення від родичів.

У листі йдеться про те, що в колонії спостерігаються масові побиття в’язнів, аж до тортур і застосування електрошокерів. Почалися знущання невдовзі після того, як прилетів військовий літак «ПВК Вагнера», йдеться у зверненні.

«Ми, родичі ув’язнених, знаємо точно, що їх насильно змушують підписувати договори, щоби поїхати воювати», – цитує лист «Тайга.інфо».

У зверненні також йдеться про те, що на війну проти України планують відправити 120 ув’язнених із цієї колонії.

В управлінні Федеральної служби Росії з виконання покарань по Кемеровській області раніше повідомили про призупинення короткострокових і тривалих побачень із в’язнями у колоніях регіону з 27 жовтня. Там посилалися на карантин, запроваджений із метою запобігання поширенню захворюваності на COVID-19, грип і ГРВІ.

Під приводом карантину побачення із ув’язненими, як уточнює видання, припинили й у Новосибірській області Росії.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, бійці якого беруть участь у військових операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Законодавчо його діяльність ніяк не врегульована та формально підпадає під статтю «найманство».

Організація вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Бійців «ПВК Вагнера» підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до Кремля бізнесмен Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях Росії.