Суд у Росії визнав законною відмову в розслідуванні вбивства сирійця російськими найманцями

Басманний суд Москви вирішив, що законною є відмова Слідчого комітету Росії розслідувати справу про жорстоке вбивство російськими найманцями в Сирії місцевого жителя Мухаммеда Ельїсмаїла.

Раніше Слідчий комітет Росії відмовився проводити перевірку та порушувати кримінальну справу про вбивство, пославшись на те, що у зверненні брата загиблого відсутні «дані про обставини, що вказують на ознаки злочину», а відеозапис розправи, на думку слідчих, не є достатнім доказом.

Восени 2019 року видання «Новая газета» опублікувало відеозапис жорстокого вбивства сирійця кількома людьми у військовій формі, які розмовляють російською мовою. Засоби інформації зʼясували, що частина цих осіб є членами так званої «приватної військової компанії Вагнера». На кадрах вони забивають жертву кувалдою, потім відрізають їй голову ножем, відрубують руки лопатою, вішають тіло за ноги і підпалюють, супроводжуючи свої дії сміхом та схвальними вигуками. Вбивство, ймовірно, сталося у 2017 році у сирійській провінції Хомс.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав «шокуючим» матеріал газети, але не став коментувати, чи будуть російські слідчі органи проводити розслідування за фактом публікації.

Пізніше брат убитого Абдуллах Ельїсмаїл подав заяву до Слідчого комітету Росії з вимогою порушити кримінальну справу стосовно бойовиків. «Новая газета» також зверталася до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна з проханням призначити перевірку, проте він не відповів.

Найманство є у Росії кримінальним злочином. Попри це російські відставні військові беруть участь у воєнних конфліктах у всьому світі. Як раніше вдавалося зʼясувати незалежним розслідувачам, «ПВК Вагнера», яку повʼязують із близьким до російського лідера Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, фактично є структурою ГРУ Міністерства оборони Росії, проте російська влада це заперечує.

У травні 2021 року французький мовник RFI опублікував розслідування про діяльність російських найманців у Центральноафриканській республіці з десятками живих свідчень злочинів, скоєних ними. За даними RFI, учасники формувань із Росії вбивають і катують мирних жителів, здійснюють групові зґвалтування та грабунки. За даними ООН, лише з січня до середини квітня 2021 року російські військові фахівці скоїли 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань та 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.