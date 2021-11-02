Охорона президента ЦАР, яку навчають росіяни, обстріляла миротворців ООН

Охорона президента Центральноафриканської Республіки обстріляла беззбройних миротворців ООН неподалік президентського палацу. Унаслідок інциденту поранено 10 людей, усі вони єгиптяни. Загинула одна місцева жителька. Раніше повідомлялося, що президентську охорону тренують російські найманці. ООН звинувачувала їх у скоєнні воєнних злочинів.

Про обстріл миротворців повідомила 2 листопада розміщена в ЦАР миротворча місія ООН. Сам інцидент стався в столиці ЦАР Бангі 1 листопада, за 150 метрів від президентського палацу. Миротворці з Єгипту щойно прибули до міста та їхали з аеропорту на базу ООН в автобусі із символікою організації.

Стверджується, що вогонь було відкрито без попередження, а миротворці були беззбройні. Як повідомляється, двоє з 10 поранених перебувають у тяжкому стані. Крім того, при спробі вийти із зони обстрілу, автобус із єгиптянами збив місцеву мешканку, жінка померла. ООН розцінює те, що сталося, як навмисну атаку, якій не може бути виправдання. Організація вимагає розслідування подій.

Раніше численні журналістські розслідування повідомляли, що охороною президента в ЦАР займаються російські найманці з так званої «приватної військової компанії Вагнера» та Sewa Security Services, які пов’язують із російським підприємцем Євгеном Пригожиним. Вони і навчають місцевий персонал, і безпосередньо займаються охороною.

ООН звинувачувала найманців у злочинах проти мирного населення. Чи брали росіяни участь безпосередньо в обстрілі миротворців – невідомо.