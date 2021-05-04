RFI публікує свідчення про імовірні злочини російських найманців в Африці

Французький засіб інформації RFI опублікував розслідування про діяльність російських найманців у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) – з десятками живих свідчень імовірних злочинів, скоєних ними.

Ідеться про три воєнізовані угруповання, які діють у ЦАР на боці урядової армії: «ПВК Вагнера», Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU. За даними RFI, учасники цих формувань убивають і катують мирних жителів, здійснюють групові зґвалтування і займаються грабунками.

Основним джерелом інформації в матеріалі є доповідь спеціальної робочої групи ООН про використання найманців у Африці. У ньому повідомляється, що тільки із січня до середини квітня 2021 року російські військові фахівці здійснили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань і 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.

Серед злочинів, детально описаних в публікації, є розстріл на початку січня вантажівки з продовольчими товарами, під час якого загинули троє мирних жителів, страта в середині лютого трьох мирних жителів у мечеті, групове зґвалтування 25 лютого 24-річної місцевої жительки.

Посольство Росії в ЦАР поки не коментувало матеріал, опублікований RFI, але раніше зробило заяву щодо доповіді робочої групи ООН, назвавши інформацію, яка міститься в ній, «спекуляцією». У дипломатичній місії також вважають, що експерти ООН не висунули «неспростовних доказів».

У Центральноафриканській Республіці з 2013 року триває збройна боротьба між повстанцями і чинною владою. З Росії до ЦАР для допомоги чинному президенту перекидаються військові консультанти і найманці з важкими озброєннями та бронетехнікою. Західні засоби інформації повідомляли, що кількість російських найманців може становити близько двох тисяч осіб. Вони воюють разом із урядовою армією, а також охороняють ключові контрольні пункти і стратегічні об’єкти. У Кремлі це заперечують. Посол Росії в ЦАР заявляє про присутність 535 російських «інструкторів», які «не беруть участь у бойових діях, якщо тільки їх самих не атакують».