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22 грудня 2020, Київ 19:37
Новини | Міжнародні

Москва офіційно підтвердила, що додатково надіслала 300 військових до ЦАР

Російський бронетранспортер на вулицях столиці ЦАР Бангі, жовтень 2020 року

Міністерство закордонних справ Росії повідомило 22 грудня про надсилання до Центральноафриканської Республіки (ЦАР) «300 інструкторів для навчання військовослужбовців національної армії». Повідомлення передане в комітет Ради безпеки ООН, вказує відомство.

«Росія в рамках надання сприяння Бангі (столиця ЦАР – ред.) в питанні зміцнення обороноздатності Центральноафриканської Республіки оперативно відгукнулася на прохання її керівництва і надіслала додатково 300 інструкторів для навчання військовослужбовців національної армії», – йдеться в повідомленні відомства.

За даними МЗС Росії, для «відбиття натиску незаконних збройних формувань задіяний контингент багатопрофільного комплексної місії ООН зі стабілізації в ЦАР, який діє в тісній координації з підрозділами центральноафриканської армії».

Французьке видання Le Figaro 21 грудня з посиланням на представника уряду ЦАР Анжа Максима Казагі повідомило, що Росія надіслала до ЦАР кількасот військових і важку техніку. Співрозмовник Бі-Бі-Сі, близький до місії ООН у ЦАР на умовах анонімності розповів, що російські військові прибули до столиці країни Бангі вранці 20 грудня літаком.

Казагі не уточнив точну кількість військових, дату їхнього прибуття та місце перебування, а представники Міноборони Росії не підтверджували, що до ЦАР прибули військові з регулярних частин.

Заступник голови МЗС Росії Михайло Богданов 21 грудня сказав, що російські військові не беруть участі в бойових діях в ЦАР, там перебувають російські військові інструктори і «це не армія, що не спецпризначенці». Богданов підтвердив, що в ЦАР є представництво Міноборони Росії, яке «не бере участі в бойових діях» і перебуває там згідно з міжнародними угодами. Також у ЦАР є російські офіцери, службовці в складі миротворчих сил ООН.

Le Figaro пов’язувала приїзд росіян із загостренням ситуації в ЦАР. 19 грудня уряд ЦАР звинуватило колишнього президента Франсуа Бозізе, що він вирушив у бік Бангі з повстанськими збройними силами за тиждень до президентських і парламентських виборів, призначених на 27 грудня. Партія Бозізе спростувала повідомлення про будь-які спроби перевороту. Однак, за даними BBC, в останні дні заколотникам вдалося взяти під контроль кілька населених пунктів неподалік від столиці і дороги, що ведуть до Бангі. Миротворці повідомили, що наступ вдалося зупинити, і вони намагаються не допустити взяття столиці.

До цього офіційно повідомлялося про присутність у ЦАР понад 230 російських військовослужбовців, які проводили навчання місцевих військових і поліцейських.

Розслідувачі раніше вказували, що структури наближеного до президента Росії Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина займаються видобутком золота і алмазів у ЦАП, а бійці так званої «приватної військової компанії Вагнера», яку пов’язують із Пригожиним, виконують різні завдання, зокрема, охороняють президента Фостен-Арканжи Туадеру.

Сам Пригожин заперечує, що у нього є інтерес до економічних або цивільних проєктів у ЦАР.

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