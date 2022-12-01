Удари військ РФ по Сумщині: пошкоджено зерносховище та ЛЕП

Російські війська 1 грудня випустили по території Сумської області 180 снарядів та мін, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«180 снарядів та мін протягом дня спрямували росіяни на наші території. Під обстрілами були Шалигинська, Есманьська, Юнаківська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади», – зазначив посадовець.

За його словами, обійшлося без жертв і постраждалих. Водночас у Зноб-Новгородській громаді внаслідок обстрілу пошкоджене зерносховище та лінії електропередач.

Російські війська регулярно обстрілюють прикордонні території та населені пункти Сумської області.

В ООН станом на 27 листопада підтвердили 6 655 випадків загибелі і 10 368 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.