Держсекретар США і голова Пентагону прокоментували удари по російських аеродромах

США не заохочували і не надавали можливості українським силам завдавати ударів усередині Росії, заявив 6 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи вибухи на російських військових аеродромах.

Виступаючи на брифінгу, він наголосив на важливості забезпечити Києву обладнання, необхідне для самооборони, зокрема, зважаючи на масовані удари Росії по цивільній інфраструктурі України і використання Кремлем зими як зброї.

«Ми бачили повідомлення про ці удари, у мене немає детальнішої інформації, ніж це», – додав держсекретар.

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Тим часом, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не намагаються завадити Україні розвивати власні можливості для завдання ударів дальньої дії.

«Коротка відповідь – ні, ми такого точно не робимо. Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свої власні спроможності», – сказав Остін журналістам.

Вранці 6 грудня губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що на аеродромі в цьому регіоні триває пожежа після атаки дрона.

«Внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Всі спецслужби працюють на місці», – заявив він.

Напередодні, зранку 5 грудня, стало відомо про вибухи на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі та авіабазі Дягілєво на околиці Рязані в Росії. У Дягілєво, що за 500 кілометрів від лінії фронту, дислоковані літаки-заправники Іл-76, розміщується 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу, пілотів дальньої авіації.

Міністерство оборони Росії звинуватило в ударі Україну.

Українська сторона традиційно офіційно не коментує повідомлення про атаки на російській території. Непрямо атаки підтвердив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк – після повідомлень про вибухи він написав у твітері, що «земля кругла».