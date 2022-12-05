Росія: на аеродромах біля Рязані та у Саратовській області повідомляють про вибухи

На стоянці авіаційної техніки на аеродромі біля російської Рязані стався вибух. Як пишуть у понеділок російські ЗМІ, вибухнув бензовоз, троє людей загинули. Повідомляється також про кількох поранених

За попередніми даними, пошкоджень вибухом зазнав і один літак.

Крім того, канал Baza у Telegram пише, що вранці 5 грудня невідомий безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеродрому у Саратовській області. Попередньо, БПЛА впав на авіабазі поблизу міста Енгельс. Є повідомлення з мережі про поранення двох військових і буцімто пошкодження двох літаків-бомбардувальників.

Офіційних підтверджень цих повідомлень від російської влади немає.

Російське Міноборони також нічого не повідомляє про інциденти.

За даними військових оглядачів, аеродром у Енгельсі Росія використовує для завдання ударів по Україні.