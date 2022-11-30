У ГУР пояснили, чому Росія досі не завдала анонсованого ракетного удару

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що Росія досі не завдала чергового анонсованого масованого ракетного удару по України з трьох причин.

«По-перше, здійснюється дорозвідка по тих об’єктах, по яких вже завдавалися удари. По-друге, вивчаються ті райони і цілі, по яким ще буде завданий удар. І по-третє, це підготовка і зосередження ракет до бойового застосування (що потребує часу): запас ракет зменшується у РФ, застосовують старі ракети, які були вироблені ще за часів Радянського Союзу (а вони потребують підготовки і відповідного обслуговування перед застосуванням)», – розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

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У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.

28 листопада у ЗСУ зазначали, що «початок нового тижня може принести нові російські ракетні атаки».