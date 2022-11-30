У ГУР відреагували на збільшення військової авіації армії РФ на аеродромі Енгельс

Головне управління розвідки Міністерства оборони України «не бачить надзвичайної події» у збільшенні кількості військової авіації армії РФ на аеродромі Енгельс у Саратовській області.

«Це повернення з авіаційної бази Дягілево декількох бомбардувальників, які були переміщені туди після відповідних заходів РФ по розосередженню авіації. Але ми контролюємо, скільки носіїв там знаходиться, у якому вони стані і їхню готовність до виконання завдань», – розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

29 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у коментарі «Суспільному» про появу додаткових російських літаків на аеродромі Енгельс та припустив, що це може свідчити про ротацію російської армії та про наміри РФ збільшити напрямки ударів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові знищують близько 80% російських повітряних цілей.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 листопада Росія втратила 280 літаків, 261 гелікоптер, 1 562 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 531 крилату ракету.