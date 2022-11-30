Російська армія втратила 500 військових за добу – штаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 500 військових за попередню добу, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України на ранок 30 листопада.

Відтак, за даними командування, загальні втрати російських військ сягнули 88 880 осіб. Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:

2 914 танків (+3 за добу)

5 872 бойових броньованих машин (+6)

1 902 артилерійських систем (+1)

395 реактивних систем залпового вогню

210 засобів протиповітряної оборони (+1)

280 літаків

261 гелікоптер

1 562 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+7)

531 крилата ракета

16 кораблів

4 429 автомобілів і автоцистерн (+6)

163 одиниць спеціальної техніки

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Читайте також: РФ переміщує особовий склад і техніку, формує нові частини – Генштаб ЗСУ

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.