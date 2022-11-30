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Російська армія втратила 500 військових за добу – штаб ЗСУ

Українські військовослужбовці ведуть вогонь по російських позиціях поблизу Бахмута Донецької області, 20 листопада 2022 року

Російські війська втратили близько 500 військових за попередню добу, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України на ранок 30 листопада.

Відтак, за даними командування, загальні втрати російських військ сягнули 88 880 осіб. Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:

  • 2 914 танків (+3 за добу)
  • 5 872 бойових броньованих машин (+6)
  • 1 902 артилерійських систем (+1)
  • 395 реактивних систем залпового вогню
  • 210 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 280 літаків
  • 261 гелікоптер
  • 1 562 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+7)
  • 531 крилата ракета
  • 16 кораблів
  • 4 429 автомобілів і автоцистерн (+6)
  • 163 одиниць спеціальної техніки

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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