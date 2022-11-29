РФ переміщує особовий склад і техніку, формує нові частини – Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують переміщення особового складу і техніки для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, а також формування нових частин і підрозділів, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, а також формування нових частин та підрозділів», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, за добу загарбники завдали ракетного удару по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка Харківської області, здійснили 26 авіаційних ударів і 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню позицій українських військ.

«Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України», – наголосили у командуванні.

Раніше сьогодні Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в Чорному морі станом на 29 листопада на бойовому чергуванні перебувають 12 російських кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – вісім ракет.

Як заявив президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.

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