Російські втрати перевищили 88 тисяч військових – дані ЗСУ

Росія втратила близько 88 380 військових у ході повномасштабної війни проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 лютого.

За даними командування, за попередню добу російські війська втратили близько 480 людей особового складу.

Крім того, штаб наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

2 911 танків (+3 за останню добу)

5 866 бойових броньованих машин (+5)

1 901 артилерійська система (+2)

395 реактивних систем залпового вогню

209 засобів протиповітряної оборони

280 літаків (+2)

261 гелікоптер

1 555 безпілотників оперативно-тактичного рівня

531 крилата ракета

16 кораблів

4 423 автомобілів і автоцистерн (+7)

163 одиниці спеціальної техніки

Генштаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.