«Хіба нас можна злякати ще чимось?» – Повітряні сили про ймовірну атаку РФ

Українські військові готові до відбиття повітряного нападу Росії. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про ймовірну масштабну ракетну атаку російських військ.



«Хочу нагадати, що найстрашніше ми пережили в лютому-березні, коли сотні ракет летіли нам на голови фактично щодня, коли літала російська авіація…Хіба можна нас злякати ще чимось? Відбувається тероризм – десь більше застосовують ракет, десь менше. Повітряні сили готові до відбиття повітряного нападу…Зрозуміло, що суспільство реагує дуже чутливо до цієї інформації», – сказав Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.



Він нагадав, що у Росії насправді залишилося не так багато високоточних ракет.

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«Але розслаблятися не потрібно. Зрозуміло, що вони виробляють їх (ракети – ред.) ще. Можуть поповнювати ці запаси. Тому завдання Повітряних сил – відбивати цю повітряну агресію, а людей – зберігати спокій і вірити в ЗСУ. Будемо робити все для того, щоб нищити ворога як на небі, так і на землі», – додав Юрій Ігнат.

У соцмережах в останній дні шириться інформація про високу ймовірність масштабної російської ракетної атаки цього тижня.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО. За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.

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У Міноборони Росії заявили, що російський масований ракетний удар 23 листопада мав за ціль «системи військового управління України та повʼязаних з нею об'єктів енергетики»