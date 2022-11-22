Резніков повідомив оновлені дані про російські запаси високоточних ракет

Міністр оборони Олексій Резніков навів останні дані щодо того, скільки в Росії залишилося високоточних ракет.
За даними міністра, у Росії залишилося:
- 119 із початково наявних 900 «Іскандерів» і 48 виготовлених (13%)
- 347 із 470 ракет 3М-55 «Онікс» (74%)
- 6 980 із 8 тисяч С-300 (87%)
- 229 із 500 «Калібрів» і 120 вироблених (37%)
- 132 із 144 наявних і 120 вироблених Х-101 (50%)
- 150 із 300 Х-555 (50%)
- 120 із 370 Х-22/32 (32%)
- 356 із 500 наявних і 360 вироблених додатково Х-35 (41%)
- 43 із загалом 59 ракет «Кинджал» (73%)
«Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили протиповітряної оборони, невмілі російські ракетні війська, санкції, час. Давайте демілітаризуємо терористичну державу, аби жити в мирі!» – прокоментував Резніков.
Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО.
Як заявив президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.
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