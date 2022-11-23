Масована атака РФ. У Генштабі ЗСУ розповіли, куди поцілили російські ракети

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, куди поцілили російські ракети під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки.

«Під удари потрапили житлові будинки та комбіновані теплоенергетики (ТЕЦ), теплоенергетики (ТЕЦ) та підстанції у м. Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, для атаки по регіонах України Росія використала до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збили Сили оборони України.

У Міністерстві енергетики повідомили, що російський ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій території України.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.