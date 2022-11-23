Через російські ракетні атаки в Україні загинули 6 людей, ще 36 поранені – поліція

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що внаслідок сьогоднішніх російських ракетних атак України загинули шість людей, ще 36 поранені.

«Наразі зафіксовано влучання ракет по 16 об'єктах на території нашої держави. Зокрема, можу підтвердити влучання в будинок у Вишгороді Київської області – троє людей загинуло і 20 травмовані. В Україні ми зафіксували загибель шістьох наших громадян і 36 отримали поранення», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.