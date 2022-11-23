Після нових ракетних атак Росія має бути визнана терористичною державою в усьому світі – Кулеба

Росія має бути визнана терористичною державою в усьому світі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після масованих російських ракетних атак.



«Росія відзначає своє визнання терористичною державою новим ракетним терором проти столиці України, інших міст. Для тих, хто ще сумнівався, має бути зрозуміло: Росія має бути визнана терористичною державою в усьому світі, а Україна має якомога швидше отримати всі необхідні системи ППО», – написав він у твіттері.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. У Києві загинули три людини, ще семеро поранені.

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Європейський парламент 23 листопада визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Раніше парламенти Чехії, Латвії, Литви та Естонії визнали Росію країною-спонсором тероризму. У США Сенат звернувся з такою пропозицією до Білого дому. Резолюцію про визнання режиму в Росії терористичним ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи.