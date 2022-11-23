Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму – відповідну резолюцію він ухвалив 23 листопада, повідомляє, зокрема, фракція Європейської народної партії (EPP Group).

«Члени парламенту закликають ЄС та країни-члени розробити правову систему в рамках Євросоюзу, яка покарає російський режим», – йдеться в повідомленні партії.

Рішення привітав президент України Володимир Зеленський.

«Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі», – заявив він.

Раніше парламенти Чехії, Латвії, Литви та Естонії визнали Росію країною-спонсором тероризму. У США Сенат звернувся з такою пропозицією до Білого дому. Резолюцію про визнання режиму в Росії терористичним ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи.