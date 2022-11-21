Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом – Чернєв

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом – про це йдеться у резолюції, ухваленій асамблеєю, повідомив народний депутат України, голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

«Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не лише безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й найвище керівництво Російської Федерації», – написав він у фейсбуці.

За його словами, резолюція буде направлена урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

«Крім того, у резолюції були враховані й інші наші побажання: збільшення поставок Україні озброєння, розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки. Також делегати особливо відзначили, що українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України є бажаним та важливим і для самого Альянс. У резолюції за нашої ініціативи був закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – написав депутат.

Єгор Чернєв додав, що ухвалення цієї резолюції – це «важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн в ухваленні рішень».

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Президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».