У Мін’юсті розповіли, які активи РФ стануть джерелом компенсацій Україні

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра заявила, що як суверенні, так і приватні активи РФ будуть джерелом виплати компенсацій Україні.

«Міністерство концентрується на трьох напрямках. Перше – виконує резолюцію Генасамблеї ООн та ініціює створення міжнародного реєстру збитків. який буде служити фіксацією в документальній формі усіх доказів щодо збитків, втрат або пошкоджень для всіх зацікавлених фізичних, юридичних осіб та держави Україна. В цьому напрямку ведеться активна робота з країнами Європи, які висловили свою зацікавленість у розташуванні такого реєстру», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, наразі ведуться перемовини щодо фінансування створення реєстру, захисту інформації та розробки цифрової платформи.

«Другий напрямок – розробка багатостороннього міжнародного договору, який буде правовою підставою для створення компенсаційної комісії та врегульовувати питання передачі російських активів до компенсаційного фонду. Він буде частиною компенсаційного механізму. За рахунок активів РФ і будуть виконуватися рішення компенсаційної комісії. Тобто активи РФ як суверенні, так і приватні будуть джерелом виплати компенсацій громадянам, бізнесу і державі. Третій напрямок – ми працюємо з державам, які Україна бачить як потенційних учасників міжнародного договору…Результати роботи по цих трьох напрямках дасть змогу отримати гроші РФ», – сказала Ірина Мудра.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра повідомила, що цей процес може тривати до року.

«Процес щодо створення міжнародного реєстру збитків – це перший крок до створення компенсаційного механізму – розпочався. Наше бачення – протягом пів року цей реєстр має запрацювати. Щодо самого компенсаційного фонду і врегулювання питань щодо передачі активів до фонду – це залежить від того, наскільки швидко ми зможемо домовитися з країнами, які мають стати учасниками цього договору, щодо умов договору, підписання. Далі договір має бути ратифікований. Це протягом не менше року», – додала вона.

14 листопада Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй закликала притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій.

У резолюції наголошується, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні і «повинна нести юридичні наслідки за всі свої міжнародно протиправні дії, включаючи відшкодування за збитки і втрати, спричинені такими діями». У резолюції визнається необхідність створення «міжнародного механізму відшкодування».

Резолюції Генасамблеї ООН не мають обов’язкової сили, але мають політичну вагу.

Читайте також: МВС: зафіксовано вже близько 40 тисяч воєнних злочинів російських військ в Україні

18 жовтня міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для України.

У жовтні в ЄС повідомили про замороження російських активів загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів). Британський уряд 10 листопада заявив, що заморозив активи російських олігархів та інших фізичних і юридичних осіб на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярдів доларів), які перебувають під санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.