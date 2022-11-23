В Європарламенті пропонують визнати «ПВК Вагнера» ​​терористичною організацією – Politico

Депутати Європарламенту, які представляють усі парламентські фракції, включаючи найбільшу в Європарламенті «Європейську народну партію», звернулися до керівництва ЄП із проханням розглянути питання про внесення «ПВК Вагнера» до списку терористичних організацій, пише Politico.

У своєму листі, адресованому голові Євроради Шарлю Мішелю та прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі (Чехія з липня 2022 року стала головою Ради Євросоюзу), депутати ЄП заявили, що «ця військова компанія, відома як приватна армія Путіна, використовувалася для дестабілізації ситуації в регіонах задля досягнення геополітичних цілей Володимира Путіна».

Автори листа наголосили, що, незважаючи на внесення лідерів ПВК до списку санкцій Євросоюзу на початку цього року, ЄС має вжити більш жорстких заходів щодо цієї військової компанії.

Євродепутати зазначили, що на даний час тільки одна країна Євросоюзу, Естонія, визнала «ПВК Вагнера» терористичною організацією, і закликали Європейську раду «зайняти тверду позицію щодо цієї організації», оскільки ПВК «є частиною збройних сил, які завдають непоправної шкоди не тільки в Україні, а й в інших країнах світу».

Автори листа закликали голову Євроради та прем’єр-міністра Чехії якнайшвидше організувати слухання в Єврораді з приводу внесення «ПВК Вагнера» до списку терористичних організацій.

«ПВК Вагнера» не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте її бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у війні Росії в Україні. ПВК вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Їхніх бійців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.