За два місяці кількість в’язнів у Росії скоротилася на 23 тисячі на тлі вербування у «ПВК Вагнера» – «Медиазона»

У вересні й жовтні 2022 року кількість в’язнів у чоловічих виправних колоніях у Росії скоротилася на 23 тисячі осіб, пише видання «Медиазона» із посиланням на статистику Федеральної служби з виконання покарань.

На початок вересня у колоніях перебували майже 348 тисяч осіб, на початок жовтня ця кількість скоротилася до 338 тисяч, а на початок листопада – до 325 тисяч. При цьому, як зазначає видання, кількість тих, хто перебуває у слідчих ізоляторах або колоніях-поселеннях, а також кількість засуджених жінок практично не змінилася.

За даними журналістів, кількість в’язнів за останні роки жодного разу не скорочувалася так різко навіть під час амністії. «Медиазона» припускає, що нинішнє скорочення пов’язане з вербуванням ув’язнених у «ПВК Вагнера» для участі у війні проти України.

У серпні 2022 року стало відомо, що «ПВК Вагнера» почала вербувати у свої формування російських в’язнів. Засудженим пропонують помилування через пів року служби та грошові виплати. У вербуванні бере участь наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин, який у вересні визнав свою причетність до створення ПВК.

У середині вересня видання «Важные истории» підрахувало, що на той час на війну в Україні могли бути завербовані не менше ніж 5786 ув’язнених із 37 російських колоній. Наприкінці жовтня голова фонду «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, що вже понад 20 тисяч ув’язнених були завербовані на війну.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у наземних операціях РФ у Сирії, Африці та війні Росії в Україні.