Кличко знову не виключив евакуації частини Києва в разі «повсюдного відключення електроенергії»

Міський голова Києва Віталій Кличко повторив тезу про можливість «найгіршого сценарію» в разі продовження чи посилення російських ракетних атак на цивільну інфраструктуру. Про це мер української столиці сказав в розмові з німецьким виданням Bild.

«Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Це було б, якби відбулося повсюдне відключення електроенергії, а температура була ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб це зайшло так далеко!» – цитує Bild слова Кличка.

Водночас міський голова Києва вважає, що Путін не досягне своїх цілей, розбомбивши інфраструктуру.

«Він хоче тероризувати людей, змусити їх мерзнути без світла, щоб люди тиснули на Зеленського, щоб він здався. Але цього не станеться. Моє враження таке, що люди стають лише злішими, рішучішими. Ми не помремо і не втечемо, як хоче Путін», – наголосив Кличко.

Київ та столична область належать до числа українських регіонів, де з електропостачанням унаслідок російських ракетних атак склалася найбільш критична ситуація.

6 листопада видання The New York Times із посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука повідомило, що в Києві влада готується до можливої евакуації всіх трьох мільйонів жителів у випадку повного вимкнення електроенергії через російські удари.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».