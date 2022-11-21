Гендиректор Yasno розповів, скільки можуть тривати відключення електроенергії

Необхідність нових відключень електроенергії залежить від подальших російських атак, заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко 21 листопада.

За його словами, на понеділок планувалися стабілізаційні відключення, проте вдень «Укренерго» надало нові вказівки щодо обмежень, відтак довелося застосовувати й екстрені. Максимальні обмеження за добу становили 391 мегават, відключені понад 953 тисячі абонентів.

«Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І, хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня», – попередив він.

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Якщо нових атак Росії на українські енергомережі не буде, за поточних умов генерації дефіцит потужності можна буде розподілити по всій країні, відтак відключення будуть усюди, проте менш тривалими.

«Існують також різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак Росії. Приміром, позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі», – припустив він.

Водночас Коваленко застерігає, що в разі негативного сценарію, тобто якщо нові атаки сильно пошкодять мережу, світла може «не бути дуже тривалий час».

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«Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді», – додав директор Yasno.

Напередодні компанія «Укренерго» повідомила, що на 21 листопада наразі плануються стабілізаційні відключення електроенергії. Втім, у понеділок стало відомо, що, зокрема, в Києві застосовуються аварійні відключення.