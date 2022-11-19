Місто-супутник Хмельницької АЕС залишилося без світла: енергетики назвали причину

Нетішин, місто-супутник Хмельницької АЕС, у суботу, 19 листопада, залишилось без світла, йдеться в повідомленні міськради в фейсбуці.

За даними «Хмельницькобленерго», у регіоні сталося аварійне відключення світла через перевантаження електромережі. Поки що невідомо, коли у Нетішині з’явиться електроенергія.

«Сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території міста. До електромережі підключена тільки критична інфраструктура: медсанчастина та подача води на місто», – йдеться у повідомленні.

Близько 14:30 15 листопада російські загарбники вдарили по території України крилатими ракетами повітряного і морського базування. За повідомленням, до удару було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Хмельницька атомна електростанція була відключена від електромережі через обстріли 15 листопада, заявило Міжнародне агентство з атомної енергії у зведенні в середу, 16 листопада.