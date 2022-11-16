Хмельницька АЕС втратила доступ до електромережі через вчорашні обстріли – МАГАТЕ

Хмельницька атомна електростанція була відключена від електромережі через обстріли 15 листопада, заявило Міжнародне агентство з атомної енергії у зведенні в середу.

«Хмельницька АЕС в Україні втратила будь-який доступ до електричної мережі вчора через військові атаки на країну, що змусило її тимчасово пеерключитися на дизельні генератори для живлення», – заявили в агентстві з посиланням на його генерального директора Рафаеля Маріано Ґроссі. Ці дані Ґроссі отримав від української влади.

За повідомленням, ХАЕС була повністю відключення о 18:35 напередодні, перед цим всі чотири лінії станції поступово відключалися через ракетні удари по країні. Два реактори станції були вимкнені, що уповільнило подачу живлення до домогосподарств, підприємств та інших споживачів. Станція відновила живлення через дві запасні лінії через 9 годин, хоча одна з цих ліній згодом знову була тимчасово втрачена.

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Крім того, МАГАТЕ згадує Рівненську АЕС, яка втратила зв’язок з однією зі своїх ліній потужністю в 750 кіловат після обстрілів. Відтак її вихідна потужність скоротилася, і один із чотирьох енергоблоків був автоматично відключений. Станція збільшила потужність одного з решти енергоблоків вранці 16 листопада, щоб продовжити енергопостачання до мережі.

За висновками МАГАТЕ, ракетні удари 15 листопада підкреслили вразливість ядерної безпеки об’єктів в Україні.

«Це був дуже тривожний розвиток подій. Він показує потенційні ризики для ядерної безпеки, з якими стикаються всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої війни, не лише Запорізька атомна електростанція. У той час як на Хмельницькій атомній електростанції відновлено дистанційне електропостачання, вчорашня втрата електроенергії чітко демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, підвищуючи ризик ядерної аварії», – заявив Ґроссі.

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Близько 14:30 15 листопада російські загарбники вдарили по території України крилатими ракетами повітряного і морського базування. За повідомленням, до удару було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через сьогоднішні обстріли постраждали близько 15 енергетичних об’єктів у різних областях України.

Відтак наразі знеструмлення тривають у Києві, а також у низці областей: Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській.