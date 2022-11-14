В «Укренерго» розповіли, скільки триватимуть вимкнення електрики в Києві

Планові відключення електроенергії для споживачів будуть тривати у Києві та у низці інших областей до завершення відповідних ремонтних робіт, пояснила компанія «Укренерго» у відповідь на повідомлення у мережі, що буцімто у столиці можуть вже за тиждень припинити вимкнення.

«Це інформація не відповідає дійсності. Планові відключення будуть тривати у м. Київ та у низці інших областей до завершення відповідних ремонтів та відновлення можливості електромережі передавати у ці регіони додаткову потужність, якої вони потребують», – йдеться в повідомленні.

Щодо планових обмежень на завтра, 15 листопада, то вони із 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. В інших областях України відключення не прогнозуються, вказали в компанії.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це проводяться періодичні відключення електроенергії.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».