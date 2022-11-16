Наразі повернення до стабілізаційних графіків відключень не буде – директор Yasno

Наразі українські енергомережі не можуть повернутися до планових відключень, повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко увечері 16 листопада.

«Поки що ми не можемо повернутися до стабілізаційних графіків, а вчорашні відключення були одними з найбільших. Тільки по Києву довелося стабілізувати систему на 482 МВт. Вся країна буде якийсь час знаходитись в таких обставинах», – заявив він на своїй фейсбук-сторінці.

Крім того, додав Коваленко, можливі знеструмлення і через локальні аварії.

Споживачам, у яких немає світла, гендиректор Yasno пропонує перевіряти свою адресу у графіку відключень. У разі локальної аварії вони отримають відповідне сповіщення та приблизний час відновлення живлення.

Читайте також: Голова «Укренерго» про ситуацію в енергосистемі: «найсерйозніша за всю історію»

«Є стабілізаційне відключення – отримаєте звичний плановий графік. Є екстрене відключення через приліт – отримаєте повідомлення про те, що графіки не працюють, а орієнтовний час відновлення постачання може бути подовжений за вказівкою Укренерго», – пояснив Коваленко.

Водночас він зазначив, що сервіс наразі працює в тестовому режимі.

Одна людина загинула, шестеро були поранені внаслідок ракетних ударів російських військ по території України 15 листопада, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Також, за його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів: це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Читайте також: В Офісі президента розповіли, в яких областях все ще є проблеми з електрикою

Заступник голови Офісу президента повідомив, що ракетні удари пошкодили 15 об’єктів енергетики.

Українські військові, за попередніми даними, збили 73 із понад 90 крилатих ракет, а також всі 10 дронів «Шахед», запущених російськими силами по Україні під час масованого удару 15 листопада, повідомило командування.

Наразі знеструмлення тривають у Києві, а також у низці областей: Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській.