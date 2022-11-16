В Офісі президента розповіли, в яких областях все ще є проблеми з електрикою

Після масованих російських ракетних ударів у семи областях України все ще є проблеми з електропостачанням, повідомив у телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його даними, станом на ранок 16 листопада на Волині близько 45 тисяч споживачів залишаються без електрики, на Хмельниччині – близько 105 тисяч, Тернопільщині і Харківщині – по 90 тисяч, також у Житомирській і Сумщині продовжуються роботи з відновлення електропостачання.



На Львівщині практично відновлено електро- і водопостачання – на 95%.



Тимошенко повідомив, що постачання електрики відновили у Києві та Київській, Івано-Франківській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській та Одеській областях.

Він попередив, що сьогодні можливі аварійні відключення задля стабілізації роботи енергосистеми.

15 листопада Росія задала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони.

Внаслідок ударів одна людина загинула, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.