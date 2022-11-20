Протягом вихідних вдалося пом’якшити обмеження енергоспоживання – «Укренерго»

Протягом доби 21 листопада в усіх регіонах України діятимуть планові відключення електроенергії, повідомляє компанія «Укренерго».

«Завтра, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення. Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються», – заявляє пресслужба.

Компанія нагадує, що графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго на основі вказівок від «Укренерго» щодо обсягів, на які треба скоротити споживання.

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Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО.

Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після російських ракетних атак близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.