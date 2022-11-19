На Одещині вдалося значно стабілізувати ситуацію з електропостачанням – Марченко

На Одещині вдалося значно стабілізувати ситуацію щодо подачі електроенергії, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Вдалося значно стабілізувати ситуацію в області щодо подачі електроенергії, але на цю годину залишаються лінії, які тривалий час були відключені. Сподіваюсь, що завтра до ранку нам вдасться вирішити й це питання», – сказав він.

Марченко додав, що відключення будуть тривати і надалі, але за плановими графіками – за умови, що знову не будуть пошкоджені лінії електростанцій.

Напередодні в мережі та у ЗМІ з’явилися повідомлення, що мешканці деяких будинків в Одесі вийшли на протести у зв’язку з відсутністю в їхніх помешканнях електроенергії. Про це з учорашнього дня активно розповідають на телебаченні РФ та в російських пабліках у мережі.

За даними влади, в Україні через російські обстріли пошкоджено близько половини енергетичної інфраструктури.