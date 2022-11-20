«Енергоатом» про наслідки обстрілу ЗАЕС: цілили в інфраструктуру, потрібну для запуску 5 і 6 енергоблоків

Російські військові вранці в неділю випустили щонайменше 12 боєприпасів по інфраструктурі Запорізької атомної електростанції, повідомила державна компанія «Енергоатом» 20 листопада.

«У результаті пошкоджено естакади зв’язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобезсоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також зафіксовано три влучання в районі підстанції «Райдуга». Відомості про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються», – повідомила пресслужба компанії.

За її даними, характер пошкоджень вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

При цьому нещодавно «Енергоатом» ухвалив рішення про виведення цих енергоблоків на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, потрібній взимку для забезпечення безпеки енергоблоків.

«Рашисти всіляко намагались не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки. Фейковим директором станції від «Росатому» Романенком, за сприяння російських військових, що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності. Однак цього їм виявилось недостатньо, і сьогодні рашисти обстріляли та пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Кремлі відреагували на останню заяву МАГАТЕ щодо ЗАЕС

«Енергоатом» назвав дії Росії «ядерним шантажем» і закликав міжнародну спільноту «невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС».

Раніше МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. Після повідомлення російської влади про анексію Запорізької області уряд Росії вирішив «націоналізувати» атомну станцію.

Читайте також: МАГАТЕ вимагає від Росії вивести військових із Запорізької АЕС

У вересні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікували звіт за підсумками відвідин ЗАЕС. Вони закликали створити «захисну зону» навколо станції та припинити обстріли через загрозу ядерного інциденту.

Ідею щодо демілітаризації зони навколо станції поділяють Україна, представники Євросоюзу та США. Росія виступає проти цієї пропозиції, оскільки, як стверджують у російському МЗС, «це зробить електростанцію ще більш уразливою».