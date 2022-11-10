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Румунія отримає від США кредит на розширення атомної енергетики

Фінансування піде на будівництво двох реакторів на АЕС у Чорнаводі, повідомив румунський прем’єр-міністр Ніколає Чука

Сполучені Штати Америки нададуть Румунії кредит на суму понад три мільярди доларів на будівництво двох нових ядерних реакторів.

Фінансування буде надано Експортно-імпортним банком (EXIM), що дозволить Румунії покрити «приблизно одну третину суми, необхідної для будівництва двох реакторів» на АЕС у Чорнаводі, повідомив румунський прем’єр-міністр Ніколає Чука.

Решта необхідного фінансування надійде з інших джерел, додав Чука.

АЕС у Чорнаводі – єдина в Румунії атомна електростанція, яка працює з 1990-х років і покриває приблизно п’яту частину потреб країни в електроенергії.

Угода, підписана під час кліматичного саміту ООН COP27 в Єгипті, була укладена на тлі глобальної енергетичної невизначеності, посиленої війною Росії проти України.

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