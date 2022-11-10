Румунія отримає від США кредит на розширення атомної енергетики

Сполучені Штати Америки нададуть Румунії кредит на суму понад три мільярди доларів на будівництво двох нових ядерних реакторів.

Фінансування буде надано Експортно-імпортним банком (EXIM), що дозволить Румунії покрити «приблизно одну третину суми, необхідної для будівництва двох реакторів» на АЕС у Чорнаводі, повідомив румунський прем’єр-міністр Ніколає Чука.

Решта необхідного фінансування надійде з інших джерел, додав Чука.

АЕС у Чорнаводі – єдина в Румунії атомна електростанція, яка працює з 1990-х років і покриває приблизно п’яту частину потреб країни в електроенергії.

Угода, підписана під час кліматичного саміту ООН COP27 в Єгипті, була укладена на тлі глобальної енергетичної невизначеності, посиленої війною Росії проти України.