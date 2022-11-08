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Проблему зміни клімату не можна вирішити без миру – Зеленський на кліматичному саміті ООН

Президент України Володимир Зеленський: «без миру не може бути ефективної кліматичної політики»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що неспровоковане вторгнення Росії в його країну відвертає увагу світу від боротьби зі змінами клімату. Про це глава української держави сказав 8 листопада, виступаючи онлайн на 27-му щорічному засіданні ООН зі зміни клімату (COP27).

Зеленський наголосив, що «без миру не може бути ефективної кліматичної політики». Він додав, що агресія Росії проти України знищила 5 мільйонів акрів лісу та спричинила енергетичну кризу, змусивши частину українців відновити використання вугілля».

27-ме щорічне засідання ООН з питань зміни клімату приймає єгипетське місто Шарм-еш-Шейх.

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