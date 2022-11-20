На території ЗАЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів – МАГАТЕ

Вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів, йдеться в звіті МАГАТЕ.

«Минулої ночі та сьогодні (20 листопада, – ред.) вибухи сколихнули територію Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомляють про понад десять вибухів від очевидного обстрілу та пошкодження деяких будівель, систем і обладнання, але поки що жоден із них не є критичним для ядерної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією МАГАТЕ, відомостей щодо постраждалих наразі не надходило.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вже відреагував на інцидент, закликавши обидві сторони конфлікту якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС.

«Новини від нашої команди надзвичайно тривожні. На майданчику цієї великої атомної електростанції сталися вибухи, що абсолютно неприпустимо. Хто б не стояв за цим, це має бути негайно припинено», – заявив Гроссі.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. Після повідомлення російської влади про анексію Запорізької області уряд Росії вирішив «націоналізувати» атомну станцію.

У вересні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікували звіт за підсумками відвідин ЗАЕС. Вони закликали створити «захисну зону» навколо станції та припинити обстріли через загрозу ядерного інциденту.

Ідею щодо демілітаризації зони навколо станції поділяють Україна, представники Євросоюзу та США. Росія виступає проти цієї пропозиції, оскільки, як стверджують у російському МЗС, «це зробить електростанцію ще більш уразливою».